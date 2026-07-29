Φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπέυσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 40 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρο της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα .

Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Τριφυλίας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.