Κυψέλη: Σε 38χρονη βρετανίδα ανήκει η σορός στη βαλίτσα

Λύθηκε το μυστήριο με τη σορό που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμένο χώρο στη Κυψέλη στις 18 Ιουλίου.

Η σορός σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα , τα στοιχεία της οποίας έφερε στο φως επίσημο έγγραφο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον, που έφτασε στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.

Από τις πρώτες έρευνες στο σημείο και την εξέταση στη σορό, τα αποτυπώματα και τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων, δεν προέκυψε πως η σορός άνηκε σε γυναίκα που αγνοούνταν. Διαπιστώθηκε πως η γυναίκα φορούσε σορτσάκι γαλλικού τύπου στρέφοντας τις έρευνες και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα από την Κύπρο αεροπορικώς. Από τις αρχές διερευνάται πλέον εάν ταξίδευε μαζί με κάποιον και αν είχε κλείσει κάποιο κατάλυμα ενώ, τα ερωτηματικά παραμένουν σχετικά με τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της και βρέθηκε στη βαλίτσα.

Το “θρίλερ” γύρω από τη σορό στη βαλίτσα έλαβε τέλος, όταν η Ιντερπόλ ενημέρωσε το βράδυ της Δευτέρας πως η σορός ανήκει σε βρετανίδα στην ηλικία των 38 ετών.