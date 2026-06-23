Νεκρός 60χρονος σε τροχαίο στη Βέροια

Ένας εξηντάχρονος κατέληξε, ενώ τραυματίστηκε η 64χρονη αδελφή του, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχίο.

Το περιστατικό, σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Βέροια.

Αρχικά, και οι δυο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Βέροιας. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 60χρονος άνδρας, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η αδελφή του, ωστόσο, παρέμεινε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας, διεξάγει προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου.