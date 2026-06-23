Δίκη για τα Τέμπη: Στο επίκεντρο τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη

Δύο αιτήματα που κατέθεσαν οι δικηγόροι υποστήριξης τη κατηγορίας για την τηλεοπτική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορούμενων βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του δικαστηρίου για την τραγωδία στα Τέμπη.

Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν και τα δύο αιτήματα και ακολουθούν οι τοποθετήσεις των δικηγόρων και μετά περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου επί των δύο θεμάτων

Το δικαστήριο έχει ήδη απορρίψει δύο αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, για διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ειδικό ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή και για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αν. υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για την παράσταση του Ελληνικού δημοσίου.

Τα αιτήματα των δικηγόρων θα απασχολήσουν το δικαστήριο και στις προσεχείς συνεδριάσεις συνεδριάσεις αφού ολοκληρώθηκε πλέον το δικονομικό στάδιο των νομιμοποιήσεων.