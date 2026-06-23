Ηλεκτρονική απάτη με ψεύτικα email από Europol και Αστυνομία

Απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα (phishing e-mail) διακινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα και επιχειρεί να παραπλανήσει πολίτες, κάνοντας παράνομη χρήση της επωνυμίας της Εθνικής Μονάδας Europol και της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Το μήνυμα εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου enugr@enu.gr (HELLENIC EUROPOL NATIONAL UNIT), και φέρει ως θέμα «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ».

Οι δράστες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά σε επιστολή δήθεν αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες – χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και άλλων αδικημάτων.

Μάλιστα, χρησιμοποιώντας λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της EUROPOL, καθώς και ψευδή υπογραφή του δήθεν Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας, επιχειρούν να προσδώσουν «αληθοφάνεια» στη σχετική επιστολή.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι, το παρακάτω κείμενο – μήνυμα που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ως δήθεν επιστολή του «Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας», είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.