Club για μαμάδες και παιδιά στην Θεσσαλονίκη

Θα γνωρίσουμε ένα κλαμπ, διαφορετικό από αυτά που συνήθως ξέρουμε! Ο λόγος για την 28χρονη Φελίθια Λαζάρο, η οποία ήρθε από την Αυστρία στην Ελλάδα, πριν από πέντε χρόνια, και τα τελευταία τρία, ζει στην Θεσσαλονίκη.

Εκεί, γνώρισε το σύζυγό της, ο οποίος εργάζεται στο χώρο της εστίασης, και έμεινε μόνιμα στη πόλη, έχοντας αποκτήσει ένα μωράκι 14 μηνών.

Όπως λέει η ίδια, το κλαμπ, μαζεύει μαμάδες, για συναντήσεις, δράσεις για επικοινωνία, και στήριξη από μητέρα σε μητέρα.

Το ξεκίνησε, όταν ερχόμενη στην Ελλάδα , δεν είχε φίλους και γνωστούς, προκειμένου να κάνει παρέα με κάποιες μητέρες. Έτσι έφτιαξε στο instagram, το κλαμπ για μαμάδες, και πραγματοποίησαν την πρώτη τους βόλτα, όπου μοιράστηκαν σκέψεις και ανησυχίες.

https://www.instagram.com/reel/DZ0T8UDu83e/?utm_source=ig_web_button_share_sheet