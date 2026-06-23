Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά στα Τσαΐρια

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, στον οικισμό Τσαΐρια, στην Περαία θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, έχει οριοθετηθεί πλήρως, ωστόσο, στο σημείο, παραμένουν επίγειες δυνάμεις, ενώ μπουλντόζες των ΟΤΑ, ρίχνουν χώμα σε ενεργές εστίες καύσης.

Η φωτιά, ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου, όπου υπήρχαν συσσωρευμένα σκουπίδια και υλικά, με αποτέλεσμα να αναδυθούν πυκνοί καπνοί που κάλυψαν τη περιοχή, και την ατμόσφαιρα να είναι απόπνυκτική.