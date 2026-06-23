Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά στα Τσαΐρια
Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, στον οικισμό Τσαΐρια, στην Περαία θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, έχει οριοθετηθεί πλήρως, ωστόσο, στο σημείο, παραμένουν επίγειες δυνάμεις, ενώ μπουλντόζες των ΟΤΑ, ρίχνουν χώμα σε ενεργές εστίες καύσης.
Η φωτιά, ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου, όπου υπήρχαν συσσωρευμένα σκουπίδια και υλικά, με αποτέλεσμα να αναδυθούν πυκνοί καπνοί που κάλυψαν τη περιοχή, και την ατμόσφαιρα να είναι απόπνυκτική.
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