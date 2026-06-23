Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για ρευματοκλοπές

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε εξιδεικευμένες παρεμβάσεις μετρητών ΔΕΔΔΗΕ (επιχειρήσεων και οικιών), σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου, με σκοπό τη ρευματοκλοπή.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές, έχουν συλλάβει τρία βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ συνολικά, κατηγορούνται 105 άτομα, ως δράστες ρευματοκλοπών.

Η ζημία που έχει προκληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ, ξεπερνά τα εννέα εκατομμύρια ευρώ.