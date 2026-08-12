Έξοδος Δεκαπενταύγουστου- Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας

Αυξημένα μέτρα τροχαίας εφαρμόζει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων.

Η Τροχαία ενισχύει την παρουσία της σε δρόμους, εισόδους και εξόδους μεγάλων πόλεων, αλλά και σε λιμάνια, αεροδρόμια και σταθμούς.

Ο σχεδιασμός καλύπτει όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Στόχος είναι η ασφαλής κυκλοφορία και η πρόληψη σοβαρών τροχαίων.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

Αστυνόμευση του οδικού δικτύου ανά τομέα, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες κάθε περιοχής.

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένους ελέγχους σε σημεία όπου καταγράφονται συχνά τροχαία ατυχήματα.

Εντατικούς ελέγχους στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου αναμένεται αυξημένη κίνηση.

Ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα της Τροχαίας μέσα στις πόλεις.

Ενισχυμένη παρουσία σε αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς και άλλους χώρους με μεγάλη συγκέντρωση επιβατών.

Συνεργεία γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων. Στο επίκεντρο μπαίνουν επικίνδυνες παραβάσεις, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, το αντικανονικό προσπέρασμα, η χρήση κινητού κατά την οδήγηση και η μη χρήση κράνους.

Συντονισμό της Αστυνομίας με όλους τους συναρμόδιους φορείς, όπου αυτό απαιτείται.

Άμεση ενημέρωση των πολιτών σε περίπτωση κυκλοφοριακών ή άλλων προβλημάτων που επηρεάζουν τις μετακινήσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των μέτρων, το προσωπικό και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στους δρόμους θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το απαραίτητο προσωπικό και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Πότε σταματούν τα φορτηγά

Ξεχωριστά μέτρα ισχύουν για τα φορτηγά αυτοκίνητα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων.

Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας στις εθνικές οδούς προβλέπονται ως εξής:

Παρασκευή 14 Αυγούστου: από τις 16:00 έως τις 22:00 και Σάββατο 15 Αυγούστου: από τις 08:00 έως τις 13:00, στο ρεύμα εξόδου.

Κυριακή 16 Αυγούστου: από τις 16:00 έως τις 23:00, στο ρεύμα εισόδου.

Τι ζητά η Τροχαία από τους οδηγούς

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να προετοιμαστούν πριν ξεκινήσουν και να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στον δρόμο.

Πριν ταξιδέψουν, να ελέγχουν την κατάσταση του οχήματός τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

Να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να οδηγούν με αυξημένη προσοχή.

Να ακολουθούν τις οδικές σημάνσεις και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Να μην χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή που αποσπά την προσοχή τους.

Να μην καταναλώνουν αλκοόλ πριν από την οδήγηση.

Να μεταφέρουν τα παιδιά στα κατάλληλα παιδικά καθίσματα.

Να χρησιμοποιούν πάντα ζώνη ασφαλείας και κράνος στις μοτοσικλέτες.

Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες ή τις δυνατότητες του οχήματός τους.

Να οδηγούν υπεύθυνα, σεβόμενοι τους συνεπιβάτες και όλους όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο.