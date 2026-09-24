Προφυλακίστηκε ο 27χρονος για τη δολοφονία της Πηνελόπης

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα. Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκισή του μετά την απολογία του, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Δομοκού.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο της 25χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία βρέθηκε νεκρή σε κιόσκι κατά μήκος του ποδηλατόδρομου της Ηγουμενίτσας. Οι Αρχές εξετάζουν το ιστορικό της σχέσης της με τον 27χρονο, με τον οποίο φέρεται να είχε χωρίσει περίπου έναν μήνα πριν από το περιστατικό.

Το κατηγορητήριο και η απολογία

Σε βάρος του 27χρονου έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, παραβάσεις της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία και τα όπλα. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης, κατά τα στοιχεία που αναφέρονται για τη δικογραφία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας για να απολογηθεί στις δικαστικές αρχές. Κατά τη διαδικασία ζήτησε να του διοριστεί συνήγορος, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία.

Ωστόσο, δικηγόροι της Θεσπρωτίας φέρεται να αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπισή του. Τελικά ορίστηκε αυτεπαγγέλτως συνήγορος, ώστε να ολοκληρωθεί η απολογιακή διαδικασία και να ληφθεί η απόφαση για την προσωρινή του κράτηση.

Κατά τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 27χρονος είχε ομολογήσει προφορικά στις αστυνομικές αρχές την πράξη. Στα πρώτα στάδια της έρευνας φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι τόσο ο ίδιος όσο και η 25χρονη δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους.

Μετά την προφυλάκιση του 27χρονου, η υπόθεση περνά στο επόμενο στάδιο της κύριας ανάκρισης.