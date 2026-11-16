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Ηράκλειο: Γύπας εντοπίστηκε στην παραλία του Καρτερού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/11/2026 12:14
Ηράκλειο: Γύπας εντοπίστηκε στην παραλία του Καρτερού
INTIME

Ένας γύπας, εμφανώς εξαντλημένος και ελαφρά τραυματισμένος, εντοπίστηκε το πρωί στην παραλία του Καρτερού, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η προσπάθεια του γύπα να φτάσει από το νερό στην ακτή καταγράφηκε σε βίντεο. Στα πλάνα φαίνεται το πτηνό να δυσκολεύεται να βγει από τη θάλασσα, ενώ ένας άνδρας βρίσκεται δίπλα του και προσπαθεί να το βοηθήσει.

Το βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή της προσπάθειας διάσωσης, με τον γύπα να παλεύει να βγει στην ακτή και τον άνδρα να του προσφέρει βοήθεια.

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