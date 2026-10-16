ΕΥΔΑΠ: Ποιες περιοχές δεν έχουν νερό σήμερα
Έκτακτες διακοπές υδροδότησης πραγματοποιούνται σήμερα, σε οκτώ περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ.
Τα προβλήματα στην υδροδότηση αφορούν σημεία στο κέντρο της Αθήνας, τη Βάρη, τη Βούλα, την Ηλιούπολη, τα Μελίσσια, τη Νέα Φιλαδέλφεια και την Πετρούπολη.
Αναλυτικά τα σημεία διακοπής νερού
Οι περιοχές και οι δρόμοι που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ για σήμερα, Παρασκευή, είναι οι εξής:
- Αθήνα (κέντρο): Βουκουρεστίου και λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου
- Βάρη (Κόρμπι): Ονείρων και Ρένας Βλαχοπούλου
- Βάρη (Βάρκιζα): Ξένιου Διός και Ορφέως
- Βούλα (Πανόραμα Α): Θερμοπυλών και Σπερχειάδος
- Ηλιούπολη: Αχιλλέως και Χρυσοστόμου Σμύρνης
- Μελίσσια: Συνταγματάρχου Δαβάκη και Νέας Ροδώνης
- Πετρούπολη: Ανδρούτσου και Κανάρη
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