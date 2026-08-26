Νάξος: Εντοπίστηκε πτώμα με στολή δύτη και βατραχοπέδιλα στη θάλασσα

Σορός σε προχωρημένη σήψη, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια, δυτικά της Νάξου, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα.

Το πτώμα, έφερε στολή δύτη και βατραχοπέδιλα.

Σκάφος του Λιμενικού αφού περισυνέλλεξε τη σορό, τη μετέφερε στο λιμάνι του νησιού.

Οι Αρχές, προχωρούν στις έρευνες, προκειμένου να ριχτεί φως στην υπόθεση, αλλά και να γίνει η ταυτοποίηση του πτώματος, μιας και δεν είναι εφικτή μέχρι στιγμής, εξαιτίας της προχωρημένης αλλοίωσης.