Αντιδρούν στην κατασκευή υδροηλεκτρικού

Την αντίθεση τους εξέφρασαν οι κάτοικοι του χωριού Αθανάσιος Διάκος για την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου στην περιοχή Αρκουδόρεμα. Οι κάτοικοι της ΄΄ Ελβετίας της Ελλάδος΄΄ όπως αποκαλούν οι επισκέπτες το χωριό τους έχουν ως προτεραιότητα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της φυσιογνωμίας του Αθανασίου Διάκου.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Αδελφότητα Αθανασίου Διάκου Φωκίδας ευχαριστεί τους κατοίκους, τους φορείς και τους φίλους του χωριού που συμμετείχαν στην ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Αυγούστου στην πλατεία του χωριού.

Αντικείμενο της συγκέντρωσης ήταν η ενημέρωση για τις έως σήμερα εξελίξεις σχετικά με την προτεινόμενη κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου στο Αρκουδόρεμα, καθώς και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη σχετική διαδικασία.

Πηγή: Αδελφότητα Αθανασίου Διάκου

Η Αδελφότητα θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει θεσμικά, με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία και σεβασμό στις προβλεπόμενες δημοκρατικές και διοικητικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, θέτει ως προτεραιότητα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της φυσιογνωμίας του Αθανασίου Διάκου.

Στην παρούσα φάση, η δικαστική προσφυγή αποτελεί το επόμενο βήμα για την υποστήριξη των θέσεων της τοπικής κοινωνίας. Η διαδικασία απαιτεί νομική εκπροσώπηση, επιστημονική και τεχνική τεκμηρίωση, καθώς και την κάλυψη των σχετικών διοικητικών και δικαστικών εξόδων.

Η Αδελφότητα καλεί τους κατοίκους, τους φίλους του χωριού και όσους ενδιαφέρονται για την προστασία του Αρκουδορέματος και της φυσιογνωμίας του Αθανασίου Διάκου να συνεισφέρουν οικονομικά στην προσπάθεια. Κάθε συνεισφορά θα συμβάλει στην κάλυψη των απαιτούμενων εξόδων και στην ολοκληρωμένη υποστήριξη της δικαστικής διαδικασίας.

Οι δωρεές θα διατεθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της δικαστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων της νομικής εκπροσώπησης, της εκπόνησης τεχνικών και επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, της συλλογής και αξιοποίησης τεκμηριωμένων στοιχείων, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ενέργειας για την υποστήριξη της προσφυγής.

Η συμμετοχή των κατοίκων στη συγκέντρωση της 22ας Αυγούστου επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για το ζήτημα.