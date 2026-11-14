“Μούφα” διαρροές ρεύματος: Λεία άνω των 210.000 ευρώ

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται εγκληματική οργάνωση που προσποιούνταν υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για να αφαιρεί χρήματα και κοσμήματα από πολίτες.

Την οργάνωση στην Αττική εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.

Ειδικότερα, οι Αρχές συνέλαβαν δύο 21χρονους, έναν άνδρα και μία γυναίκα, ενώ η έως τώρα έρευνα συνδέει τη δράση τους με επτά περιπτώσεις απατών και κλοπών, συνολικού παράνομου οφέλους άνω των 210.000 ευρώ.

Οι αστυνομία συνέλαβε τους δύο κατηγορούμενους στον Ασπρόπυργο, κατά τις μεσημβρινές ώρες την Τετάρτη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η μέθοδος των απατών με πρόσχημα το ηλεκτρικό ρεύμα

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και την αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί στην οργάνωση με σκοπό απάτες και κλοπές.

Τα μέλη της ομάδας φαίνεται να εντόπιζαν πιθανά θύματα μέσω τηλεφωνικών καταλόγων. Κατά τις επικοινωνίες τους εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και επικαλούνταν, μεταξύ άλλων, υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Επικαλούμενοι την δήθεν διαρροή, έπειθαν τους πολίτες να συγκεντρώσουν κοσμήματα και μετρητά. Έπειτα τους έδιναν οδηγίες να αφήσουν τα αντικείμενα σε συγκεκριμένο σημείο, είτε μέσα είτε έξω από το σπίτι, όπου προσέγγιζαν οι δράστες για να τα αφαιρέσουν.

Τα «τηλεφωνικά κέντρα» και ο ρόλος του 21χρονου

Τις τηλεφωνικές επαφές με τα θύματα είχαν οι «τηλεφωνητές», οι οποίοι βρίσκονταν σε «τηλεφωνικά κέντρα» της εγκληματικής οργάνωσης. Διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία με τους πολίτες και, με διαφορετικά τεχνάσματα, επιδίωκαν να αποτρέψουν τη φυσική επαφή των θυμάτων με τα «επιχειρησιακά» μέλη που αναλάμβαναν την αφαίρεση χρημάτων και χρυσαφικών.

Για τις μετακινήσεις τους φέρονται να χρησιμοποιούσαν ως «επιχειρησιακό» όχημα το αυτοκίνητο της 21χρονης συλληφθείσας. Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών συνδέσεων καταχωρημένων σε στοιχεία άγνωστων προσώπων, γνωστών ως ghost numbers, με σκοπό να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Ο 21χρονος είχε, κατά την έρευνα, τον ρόλο του «εισπράκτορα». Μαζί με άλλον συνεργό μετέβαινε στις κατοικίες των θυμάτων και αφαιρούσε τα χρήματα και τα χρυσαφικά που είχαν τοποθετηθεί στα προκαθορισμένα σημεία.

Επτά εξιχνιασμένες υποθέσεις στην Αττική

Η προανακριτική έρευνα έχει μέχρι στιγμής εξιχνιάσει επτά περιπτώσεις απάτης και κλοπής σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποδίδεται στην οργάνωση υπερβαίνει τις 210.000 ευρώ.

Μετά τη σύλληψή τους, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα