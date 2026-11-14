Μετρό Αθήνας: Νωρίτερα το τελευταίο δρομολόγιο σε 4 σταθμούς

Νωρίτερα θα ολοκληρώνεται η λειτουργία τεσσάρων σταθμών της Γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας, από την Κυριακή 15 έως την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου και από την Κυριακή 22 έως την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026. Οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι, Άγιος Αντώνιος και Σεπόλια θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες πριν από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.

Η αλλαγή οφείλεται στις εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών, οι οποίες περνούν πλέον στο τελικό στάδιο. Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, τα συνεργεία επιστρέφουν στη Γραμμή 2, μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων παρεμβάσεων στη Γραμμή 3.

Πώς θα κινούνται οι συρμοί

Τις ώρες των εργασιών, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 θα περιορίζεται στο τμήμα Αττική – Ελληνικό. Αυτό σημαίνει ότι οι τέσσερις σταθμοί στο δυτικό τμήμα της γραμμής δεν θα εξυπηρετούν επιβάτες μετά τις 21:40.

Οι τελευταίες αναχωρήσεις από τους σταθμούς προς Ελληνικό θα πραγματοποιούνται ως εξής:

Ανθούπολη: 21:36

Περιστέρι: 21:37

Άγιος Αντώνιος: 21:38

Σεπόλια: 21:40

Έκτακτη λεωφορειακή γραμμή Χ26

Για την κάλυψη των αναγκών των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ26, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, τις ημέρες εφαρμογής των ρυθμίσεων.

Η γραμμή θα συνδέει την Ομόνοια με την Ανθούπολη, εξυπηρετώντας επίσης το Μεταξουργείο, τον Άγιο Αντώνιο και το Περιστέρι.

Η διαδρομή θα πραγματοποιείται κυκλικά, με επιστροφή προς την Ομόνοια. Δεν θα διέρχεται από τους σταθμούς Σεπόλια, Αττική και Σταθμό Λαρίσης.

Η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ότι οι προσωρινές αλλαγές κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση των έργων και τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του Μετρό. Οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τη Γραμμή 2 τις συγκεκριμένες ημερομηνίες θα πρέπει να υπολογίζουν περισσότερο χρόνο για τις βραδινές μετακινήσεις τους.