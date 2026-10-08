Μήλος: Συνελήφθη στο λιμάνι πριν διαφύγει με τα κλοπιμαία

Αστυνομικοί συνέλαβαν τις πρώτες πρωινές ώρες έναν 40χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται για διάρρηξη επιχείρησης στο νησί και αφαίρεση χρημάτων.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στο λιμάνι λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο της γραμμής για να αναχωρήσει από τη Μήλο.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην κατάσχεση 7.202,90 ευρώ, ποσό που βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα.

Η διάρρηξη επιχείρησης στη Μήλο

Η υπόθεση αφορά επιχείρηση που παραβιάστηκε χθες το βράδυ. Από τον χώρο αφαιρέθηκαν χρήματα, με τις αρχές να ξεκινούν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 40χρονο και τον εντόπισαν στο λιμάνι προτού επιβιβαστεί στο πλοίο. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 7.202,90 ευρώ.

Εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση

Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ακόμη ότι ο 40χρονος διέμενε παράνομα στην Ελλάδα. Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση φυλάκισης ενός έτους και έντεκα μηνών για παρόμοια υπόθεση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.