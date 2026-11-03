Μια αποικία νεκρών ιππόκαμπων «ζωντανεύει» στο Αιτωλικό

Μια αποικία ιππόκαμπων της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού αναπαρίσταται σε ένα ξεχωριστό διοράμα που δημιουργήθηκε εθελοντικά στο Μουσείο Αλιείας Αιτωλικού.

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Την κατασκευή ανέλαβαν ο Λάμπρος Χαρέλος και η Κωνσταντίνα Καραγεώργου, με στόχο να παρουσιάσουν τη ζωή των ιππόκαμπων κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, όταν συγκεντρώνονται σε ρηχά νερά και σχηματίζουν μικρές αποικίες.

Εικόνα από το Διόραμα στο Μουσείο Αλιείας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-FACEBOOK-Lampros Charelos

Η ιδέα συνδέεται με ένα δύσκολο περιστατικό που σημειώθηκε το 2020. Τότε, κατά τη διάρκεια μαζικών θανάτων ψαριών στη λιμνοθάλασσα, οι οποίοι συνδέθηκαν με την παρουσία υδρόθειου, αρκετοί ιππόκαμποι έχασαν τη ζωή τους. Αν και δεν αφανίστηκε ολόκληρος ο πληθυσμός, οι απώλειες ήταν σημαντικές.

Ο Λάμπρος Χαρέλος συγκέντρωσε τότε τους νεκρούς ιππόκαμπους και τους διατήρησε με φυσική αποξήρανση. Τους φύλαξε όλα αυτά τα χρόνια, περιμένοντας να αξιοποιηθούν με έναν τρόπο που θα μπορούσε να προσφέρει γνώση και να ευαισθητοποιήσει τους επισκέπτες για το ιδιαίτερο αυτό είδος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-FAACEBOOK-Lampros Charelos

Για τη δημιουργία του διοράματος χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες από την αποικία, αλλά και παρατηρήσεις από το φυσικό περιβάλλον. Σκοπός ήταν να αποδοθεί όσο το δυνατόν πιο πιστά η στάση και η φυσική παρουσία των ιππόκαμπων την περίοδο που συγκεντρώνονται στα ρηχά νερά της λιμνοθάλασσας.

Το έκθεμα δεν περιορίζεται σε μια απλή φωτογραφική απεικόνιση. Δίνει στα παιδιά και στους υπόλοιπους επισκέπτες του μουσείου τη δυνατότητα να παρατηρήσουν από κοντά το σώμα των ιππόκαμπων, τη μορφολογία τους, τις λεπτομέρειες και το πραγματικό τους μέγεθος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-FACEBOOK-Lampros Charelos

Έτσι, μπορούν να γνωρίσουν καλύτερα ένα από τα ξεχωριστά πλάσματα που φιλοξενεί η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, μέσα από την άμεση παρατήρηση και όχι μόνο μέσα από εικόνες και πληροφορίες.

Η κατασκευή έγινε εξ ολοκλήρου εθελοντικά, με στόχο να διατηρηθεί ένα κομμάτι της φυσικής ιστορίας της περιοχής και να μεταφερθεί στις επόμενες γενιές. Ένα μικρό παράθυρο στον κόσμο των ιππόκαμπων, αλλά και μια υπενθύμιση της ανάγκης να γνωρίζουμε και να προστατεύουμε τον φυσικό πλούτο της λιμνοθάλασσας.

Πηγή Φωτογραφιών: FACEBOOK – Lampros Charelos