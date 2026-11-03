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Λήστεψαν βενζινάδικο υπό την απειλή μαχαιριού- Δύο συλλήψεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/11/2026 10:39
Λήστεψαν βενζινάδικο υπό την απειλή μαχαιριού- Δύο συλλήψεις
Ελευσίνα: Επίθεση με μαχαίρι AP Photo/Hassan Ammar

Ληστεία σε βενζινάδικο σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου.

Σύμφωνα με τις Αρχές, άνδρας εισέβαλε στο βενζινάδικο και απείλησε με μαχαίρι. Έτσι κατάφερε να αφαιρέσει από το ταμείο το ποσό των 100 ευρώ, ενώ στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο, στο οποίο τον περίμενε συνεργός του.

Έπειτα από αστυνομικές αναζητήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν λίγο αργότερα τους δύο δράστες.

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