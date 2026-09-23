Άγιο Όρος: Ανασύρθηκε 52χρονος χωρίς τις αισθήσεις του

52χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Ιερά Μονή Ιβήρων Αγίου Όρους, όταν μηχάνημα έργου εξετράπει.

Η πυροσβεστική χρειάστηκε να απεγκλωβήσει 52χρονο άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30.

Για τον απεγκλωβισμό, επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρυών Αγίου Όρους.