Μετά από 12 χρόνια γέμισε ξανά νερό το Σπήλαιο Χώνος

Ένα σπάνιο θέαμα έφερε η κακοκαιρία στον Σάρχο Ηρακλείου.

Το Σπήλαιο Χώνος, γνωστό και ως Νυχτεριδόσπηλιο, γέμισε ξανά με νερό, έπειτα από περίπου 12 χρόνια.

Οι καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών έδωσαν ξανά ζωή στις φυσικές διαδρομές του νερού. Το νερό κατέβηκε στο εσωτερικό του σπηλαίου και δημιούργησε εντυπωσιακές εικόνες.

Κάτοικοι της περιοχής θυμούνται πως ανάλογο φαινόμενο είχε σημειωθεί πριν από περίπου μία δωδεκαετία.

Η ένταση και η διάρκεια των βροχοπτώσεων δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για να επανεμφανιστεί το νερό στο σπήλαιο.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Το άλλοτε στεγνό εσωτερικό του Χώνου μετατράπηκε ξανά σε έναν φυσικό υδάτινο χώρο.

Οι εικόνες από τον Σάρχο αποτυπώνουν με ξεχωριστό τρόπο το μέγεθος της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη.

Ένα φαινόμενο που είχε να εμφανιστεί 12 χρόνια έκανε ξανά την εμφάνισή του, χαρίζοντας ένα σπάνιο θέαμα μέσα στο ιστορικό σπήλαιο.

Πηγή Βίντεο: Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρχου