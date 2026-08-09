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Μεγάλη φωτιά στην Ηλεία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/08/2026 19:02

Μεγάλη πυρκαγιά καίει δασική έκταση στο Μουζάκι του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Στο σημείο βρίσκονται 105 πυροσβέστες, μαζί με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 28 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος, επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στα ενεργά μέτωπα.

Την προσπάθεια κατάσβεσης ενισχύουν και υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, με στόχο να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Μας ενημερώνει ο ΆΛκης Παπάς.

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