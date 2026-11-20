Με κατάστημα βιτρίνα στην Ομόνοια διακινούσε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα
Η «βιτρίνα» για τον 39χρονο αλλοδαπό ήταν κατάστημα στην περιοχή της Ομόνοιας. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.Στη συνέχεια σε έρευνα εντός του καταστήματος από τους ανωτέρω αστυνομικούς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
· πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων (-4- εκτυπωτές, χαρτοκόπτης ακριβείας, πλαστικοποιητής, ηλεκτρονικός υπολογιστής, laptop, -4- USB, -2- κάρτες μνήμης, -2- εξωτερικοί σκληροί δίσκοι και φωτογραφική μηχανή),
· το χρηματικό ποσό των -32.065- ευρώ,
· -128- εκτυπωμένες αιτήσεις ασύλου,
· -11- αιτήσεις ασύλου,
· πλήθος φωτογραφιών,
· πλήθος πλαστικών διαφανειών και καρτών και
· -3- κινητά τηλέφωνα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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