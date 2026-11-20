Κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας περίπου 10.000 ευρώ απέσπασε από 79χρονη γυναίκα σε περιοχή της Καστοριάς ένας 43χρονος, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ένα συμφωνητικό ασφάλειας ζωής.

Η τηλεφωνική απάτη έγινε στις 11 Νοεμβρίου και εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, οι οποίοι ταυτοποίησαν τον 43χρονο ως τον άνδρα που είχε αναλάβει τον ρόλο του εισπράκτορα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 43χρονος πήγε στο σπίτι της ηλικιωμένης, σε περιοχή της Καστοριάς, έπειτα από οδηγίες συνεργού του, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Με το πρόσχημα του συμφωνητικού ασφάλειας ζωής κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της 79χρονης και να πάρει τα κοσμήματα και τα χρυσαφικά της.

Στη συνέχεια, παρέδωσε τα αντικείμενα σε άγνωστο άτομο στη Θεσσαλονίκη.

Ο έλεγχος στη Φλώρινα και τα ευρήματα

Ο 43χρονος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στη Φλώρινα, ενώ οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο, έχοντας ως συνοδηγό μία 28χρονη γυναίκα. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών, προχώρησαν σε έλεγχο του οχήματος και των επιβαινόντων.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε στην κατοχή και των δύο μία σιδερογροθιά, ενώ στην κατοχή της 28χρονης βρέθηκαν και επτά αναβολικά χάπια. Τα αντικείμενα και τα χάπια κατασχέθηκαν.

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες που αφορούν τη νομοθεσία περί όπλων και αθλητισμού. Παράλληλα, σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και εγκληματική οργάνωση.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων συνεργών του. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.