Αποκλειστικό:Βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τον 19χρονο που κατηγορείται για υπόθεση ανθρωποκτονίας της 24χρονης που άφησε σε μια βαλίτσα
Ο Alpha και ο Δημήτρης Περγελής φέρνει στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο απο το σημείο που άφησε ο 19χρονος την βαλίτσα με την νεκρή 24χρονη στον Άγιο Παντελεήμων. Τον βλέπετε να κινείται στο σημείο και μετά απο λίγη ώρα φτάνει το πρώτο περιπολικό .
Από τη συνδυαστική αξιολόγηση του προανακριτικού και του βιντεοληπτικού υλικού, καθώς και των εργαστηριακών ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής του 19χρονου στην υπόθεση.Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος είχε αναχωρήσει αεροπορικώς από τη χώρα μας την 9η Νοεμβρίου 2026, με τελικό προορισμό τη Γαλλία.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και σε βάρος του κατηγορούμενου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και ακολούθως Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.
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