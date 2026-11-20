Ο Alpha και ο Δημήτρης Περγελής φέρνει στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο απο το σημείο που άφησε ο 19χρονος την βαλίτσα με την νεκρή 24χρονη στον Άγιο Παντελεήμων. Τον βλέπετε να κινείται στο σημείο και μετά απο λίγη ώρα φτάνει το πρώτο περιπολικό .

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση του προανακριτικού και του βιντεοληπτικού υλικού, καθώς και των εργαστηριακών ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής του 19χρονου στην υπόθεση.Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος είχε αναχωρήσει αεροπορικώς από τη χώρα μας την 9η Νοεμβρίου 2026, με τελικό προορισμό τη Γαλλία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και σε βάρος του κατηγορούμενου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και ακολούθως Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.