Μάχη με τις φλόγες στην Ηλεία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρέικες Παράγκες, στον Δήμο Πύργου Ηλείας.

Η φωτιά κινητοποίησε ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού με στόχο τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της, ενώ οι συνθήκες στην περιοχή παρακολουθούνται διαρκώς.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε και το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές ή για ζημιές, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.