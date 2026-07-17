Βίντεο – Ντοκουμέντο: Στη “φάκα” κύκλωμα διακίνησης παράνομων μεταναστών

Η έφοδος των αστυνομικών σε ένα διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη έφερε στο φως ένα καλοστημένο κύκλωμα μεταφοράς παράνομων μεταναστών στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Το κύκλωμα δρούσε με οργανωμένο σχέδιο. Σε μισθωμένα ή ελεγχόμενα διαμερίσματα έβαζε τους μετανάστες, τους οποίους παραλάμβανε από τον Έβρο. Οι μετανάστες παρέμεναν στα διαμερίσματα μέχρι την διακίνησή τους.

Στη συνέχεια μέχρι να ολοκληρώσουν το σχέδιό τους υποχρέωναν τους μετανάστες να ζουν στα διαμερίσματα τρώγλες, να κοιμούνται στο πάτωμα και να πληρώνουν υπέρογκα ποσά στα μέλη του κυκλώματος.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν τις άθλιες συνθήκες που ήταν υποχρεωμένοι να ζουν οι μετανάστες περιμένοντας να μεταφερθούν στο μέρος που είχαν προηγουμένως συμφωνήσει. Μαζεμένοι στο πάτωμα σε αυτοσχέδια κρεβάτια, σε έναν από τους δύο χώρους του σπιτιού. Στον δεύτερο χώρο υπήρχε ένα κρεβάτι, βαλίτσες και άλλα διάσπαρτα αντικείμενα.