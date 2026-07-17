(Βίντεο) Σε τάφο έκρυβε… τα ναρκωτικά

Μία απίστευτη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών αποκάλυψαν οι αστυνομικές αρχές στην Ημαθία, με έναν 36χρονο να φέρεται ότι είχε επιλέξει ως κρυψώνα ένα μνήμα συγγενικού του προσώπου για να αποθηκεύει ναρκωτικές ουσίες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας στα κοιμητήρια οικισμού του δήμου Αλεξάνδρειας, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στον αποθηκευτικό χώρο του μνήματος ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 38,18 γραμμαρίων, καθώς και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ευρήματα που παραπέμπουν σε δραστηριότητα σχετιζόμενη με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 36χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ οι κατασχεθείσες ποσότητες και τα υπόλοιπα πειστήρια μεταφέρθηκαν στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω εξέταση.

Η υπόθεση προκαλεί αίσθηση λόγω της ασυνήθιστης κρυψώνας που, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε επιλεγεί για την απόκρυψη των ναρκωτικών.

Παράλληλα, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας έχει δημοσιεύσει βιντεοληπτικό υλικό από την επιχείρηση στην επίσημη σελίδα της στο Facebook.