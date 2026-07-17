Το παράπονο της μητέρας της Μυρτώς

96 μέρες μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς που ξεψύχησε αβοήθητη στο δρόμο τα ξημερώματα της Tρίτης του Πάσχα στο Αργοστόλι, η μητέρα της κάνει μία ανάρτηση γεμάτη πόνο και παράπονο. Η Μιράντα Πάντου αναρωτιέται γιατί ο Μητροπολίτης ήταν και είναι απών από το μαρτύριο που περνούν οι γονείς της άτυχης κοπέλας κάτι που όπως λέει μεγαλώνει τον καημό και το ψυχικό τους μαρτύριο.Και συγκρίνει την στάση του Σεβασμιότατου με ενός ιερέα στο Καμερούν που έδωσε το όνομα της Μυρτώς σε ένα κοριτσάκι αλλά και σε έναν δρόμο.

Στην ανάρτησή της η μητέρα αναφέρει:

“Υπάρχουν πληγές που δεν κλείνουν ποτέ. Και υπάρχουν σιωπές που τις κάνουν ακόμη βαθύτερες.

Ως μητέρα της Μυρτώς, δεν μπορώ να σταματήσω να αναρωτιέμαι: γιατί ο Μητροπολίτης δεν βρέθηκε δίπλα μας ούτε την ημέρα που αποχαιρετήσαμε το παιδί μου, ούτε στο μνημόσυνό του;

Δεν ζητώ προνόμια. Δεν ζητώ ειδική μεταχείριση. Ζητώ μόνο μια απάντηση. Γιατί κάθε παιδί που φεύγει από τη ζωή αξίζει την ίδια πνευματική αγκαλιά, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια παρουσία της Εκκλησίας.

Η απουσία αυτή δεν ήταν απλώς αισθητή. Για μια μάνα που έθαψε το παιδί της, ήταν μια ακόμη πληγή που έμεινε ανοιχτή.

Γράφω αυτά τα λόγια χωρίς οργή, αλλά με την αξιοπρέπεια και τον πόνο μιας μητέρας που εξακολουθεί να αναζητά το «γιατί». Γιατί κάποιες φορές, μια ειλικρινής απάντηση είναι το ελάχιστο που οφείλουμε σε μια ψυχή που έφυγε τόσο άδικα και σε μια οικογένεια που έμεινε πίσω να τη θρηνεί.

Ο μητροπολίτης του νησιού μας λοιπόν,δε στάθηκε στην οικογένεια,δε μας τίμησε με τη παρουσία του ουτε στην έξοδιο ακολουθία, ουτε στο 40ημερο μνημόσυνο ουτε συλλυπητήρια έδωσε στην οικογένεια..οπου θα έπρεπε να πει λίγα λόγια για έναν άγγελο 18 χρονών που τη σκοτώσανε και να προστατέψει άλλα παιδιά …

Σε αντίθεση με τον πάτερ Ευάγγελο όπου βάφτισε κοριτσάκι στη μνήμη της Μυρτώς και έδωσε όνομα σε οδό στη Καμερούν, και επιπρόσθετα μας υποσχέθηκε ότι θα μας επισκεφθεί το Σεπτέμβριο…

Με αγάπη. Με πόνο. Και με την ελπίδα ότι η σιωπή κάποτε θα δώσει τη θέση της στην αλήθεια.

Η οικογένεια εχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη ”