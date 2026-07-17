Φωτιά στα Πολιτικά Εύβοιας – Σηκώθηκαν 5 εναέρια
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Πολιτικά Εύβοιας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του δήμου στις προσπάθειες κατάσβεσης.
Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις