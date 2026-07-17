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Φωτιά στα Πολιτικά Εύβοιας – Σηκώθηκαν 5 εναέρια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/07/2026 17:15
Φωτιά στα Πολιτικά Εύβοιας – Σηκώθηκαν 5 εναέρια
INTIME Φωτογραφία αρχείου

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Πολιτικά Εύβοιας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του δήμου στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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