Ανήλικη λήστεψε μίνι μάρκετ με… φαλτσέτα
Στη σύλληψη μίας 16χρονης, η οποία λήστεψε ένα μίνι μάρκετ με μία φαλτσέτα προχώρησαν αστυνομικοί. Το περιστατικό σημειώθηκε στο δήμο Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική χθες το μεσημέρι.
Η νεαρή μπήκε με χειρουργική μάσκα στο κατάστημα, απείλησε με φαλτσέτα τους εργαζόμενους και άρπαξε 265 ευρώ από το ταμείο
Οι αστυνομικοί την συνέλαβαν άμεσα, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
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