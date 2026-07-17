Ανήλικη λήστεψε μίνι μάρκετ με… φαλτσέτα

Στη σύλληψη μίας 16χρονης, η οποία λήστεψε ένα μίνι μάρκετ με μία φαλτσέτα προχώρησαν αστυνομικοί. Το περιστατικό σημειώθηκε στο δήμο Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική χθες το μεσημέρι.

Η νεαρή μπήκε με χειρουργική μάσκα στο κατάστημα, απείλησε με φαλτσέτα τους εργαζόμενους και άρπαξε 265 ευρώ από το ταμείο

Οι αστυνομικοί την συνέλαβαν άμεσα, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.