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Ανήλικη λήστεψε μίνι μάρκετ με… φαλτσέτα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/07/2026 17:51
Ανήλικη λήστεψε μίνι μάρκετ με… φαλτσέτα
INTIME

Στη σύλληψη μίας 16χρονης, η οποία λήστεψε ένα μίνι μάρκετ με μία φαλτσέτα προχώρησαν αστυνομικοί. Το περιστατικό σημειώθηκε στο δήμο Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική χθες το μεσημέρι.

Η νεαρή μπήκε με χειρουργική μάσκα στο κατάστημα, απείλησε με φαλτσέτα τους εργαζόμενους και άρπαξε 265 ευρώ από το ταμείο

Οι αστυνομικοί την συνέλαβαν άμεσα, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας  για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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