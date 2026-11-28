Στη σύλληψη ενός 40χρονου στη Λάρισα για εκβίαση και τοκογλυφία προχώρησαν οι αστυνομικοί. Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια προκαθορισμένης συνάντησης, τη στιγμή που ο άνδρας παραλάμβανε 1.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνεται και μία 36χρονη γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για τοκογλυφία.

Απειλές και βία για την είσπραξη των χρημάτων

Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας άνδρας δανειζόταν χρηματικά ποσά από τον 40χρονο από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2026.

Όταν αδυνατούσε να πληρώσει τις απαιτούμενες δόσεις, ο 40χρονος φέρεται να τον απειλούσε λεκτικά και να ασκούσε σωματική βία σε βάρος του. Μάλιστα, απαιτούσε την καταβολή νέων ποσών, παρά το γεγονός ότι ο δανειολήπτης είχε ήδη επιστρέψει μεγάλο μέρος των χρημάτων.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης, ότι ο καταγγέλλων φέρεται να εξαναγκάστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις να καταθέσει χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό της 36χρονης.

Η επιχείρηση με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας οργάνωσαν προκαθορισμένη συνάντηση. Εκεί ο 40χρονος συνελήφθη τη στιγμή που παραλάμβανε τα 1.000 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αποτελούσαν μέρος της τοκογλυφικής απόσβεσης χρέους.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία των δύο εμπλεκομένων κατασχέθηκαν:

Δύο σημειωματάρια.

Δύο σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις.

Δύο μπλοκ εντύπων συναλλαγματικών.

Ο 40χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.

Την προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζει η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.