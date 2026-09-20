Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η γυναίκα που έγινε Ελληνίδα

Μιλώντας με την καρδιά του και κάνοντας αναφορές στους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και την ειρήνη, μίλησε για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου ο γιος της, Γιώργος Παπανδρέου στον επικήδειο που εκφώνησε στην πολιτική κηδεία στο Α΄ Νεκροταφείο.

«Αν μας παρακολουθεί σήμερα είμαι σίγουρος ότι το κάνει με ένα χαμόγελο για τη συγκινητική συμπαράστασή σας αλλά ιδιαίτερα για τα πολύ θερμά λόγια σεβασμού και εκτίμησης που έχει κάνει και τον σεβασμό που έχετε για εκείνη. Μηνύματα από συμπατριώτες αλλά και από όλη τη Γη, από γυναίκες της Κύπρου, της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής που έδωσαν αγώνα για την ειρήνη» τόνισε ο Πρώην Πρωθυπουργός.

«Εκ μέρους της οικογένειας μας σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας η μάνα μας η Μαργαρίτα δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα πάλεψε, υπηρέτησε, αγωνίστηκε γι αυτήν» είπε αρχικά ο Γιώργος Παπανδρέου.

«Πάνω από όλα συνδέθηκε με τις Ελληνίδες που και αυτές από τη μεριά τους την υιοθέτησαν την αγκάλιασαν, στάθηκαν δίπλα της σε κοινούς αγώνες για την αξιοπρέπεια την ισότητα και την ειρήνη» συνέχισε ο Γιώργος Παπανδρέου.

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Η διαδρομή της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο γυναικείο κίνημα

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε μία από τις αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού γυναικείου κινήματος μετά τη Μεταπολίτευση. Ως συγγραφέας και ακτιβίστρια ανέπτυξε πολυετή δραστηριότητα για την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και την ειρήνη.

Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ) και ανέλαβε δράση για τη νομική και κοινωνική ισότητα των γυναικών. Η παρουσία της συνδέθηκε με διεκδικήσεις για την κατάργηση της προίκας, την καθιέρωση του πολιτικού γάμου, την ισότητα στην οικογένεια και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Γεννήθηκε ως Μαργαρίτα Τσαντ στις 30 Σεπτεμβρίου 1923, στο Όουκ Παρκ του Ιλινόις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1951.

Απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Ο γάμος τους ολοκληρώθηκε με διαζύγιο το 1989. Η δημόσια πορεία της, ωστόσο, διαμορφώθηκε και από τη δική της συγγραφική, κοινωνική και ακτιβιστική παρουσία.