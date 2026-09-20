Το Emerald Kaia στον κόλπο της Ιτέας

Η παρουσία του Emerald Kaia στη θαλάσσια περιοχή της Ιτέας αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυναμικής που μπορεί να αποκτήσει η Ελλάδα ως προορισμός υψηλού επιπέδου για το διεθνές yachting και τον θαλάσσιο τουρισμό τονίζει ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ, Cpt Γιώργος Βάλλης.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο πολυτελές εμπορικό yacht μήκους περίπου 120 μέτρων, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει έως 128 επιβάτες, διαθέτοντας πολυτελείς σουίτες και υποδομές υψηλών προδιαγραφών, με τη λειτουργία του να υποστηρίζεται από πολυπληθές πλήρωμα 92 ανθρώπων.

Το Emerald Kaia ανήκει στον στόλο της Emerald Cruises, μέλος του Scenic Group, του αυστραλιανής προέλευσης ομίλου που έχει ιδρύσει και διευθύνει ο Glen Moroney. Η ναυπήγησή του πραγματοποιήθηκε στο Ha Long Shipbuilding του Βιετνάμ, ενώ το κόστος κατασκευής του έχει αναφερθεί στην αγορά σε επίπεδα δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα. Δεν μεταφέρει μόνο επισκέπτες, αλλά δημιουργεί οικονομική δραστηριότητα σε λιμάνια, προορισμούς, επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού, μεταφορών και σε ολόκληρη την αλυσίδα του yachting.

Η Ιτέα, όπως και πολλές ακόμη ελληνικές περιοχές, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο προσέγγισης για σκάφη αυτού του μεγέθους και επιπέδου. Η Ελλάδα διαθέτει μοναδικό φυσικό περιβάλλον, εκατοντάδες νησιά, μεγάλο παράκτιο μέτωπο και σημαντικούς πολιτιστικούς προορισμούς. Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα με σύγχρονες υποδομές, ασφαλείς λιμενικές εγκαταστάσεις και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Ως Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., θεωρούμε ότι κάθε τέτοια άφιξη αποτελεί ευκαιρία προβολής της χώρας μας και ταυτόχρονα υπενθύμιση της σημασίας που έχει το ανθρώπινο δυναμικό του yachting. Πίσω από κάθε μεγάλο yacht βρίσκεται ένα εξειδικευμένο πλήρωμα που συμβάλλει καθημερινά στην ασφάλεια, την εξυπηρέτηση και την ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών.

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς yachting.»