Οκτώ ελικόπτερα προσγειώθηκαν ταυτόχρονα στη Περιστέρα

Ένα εντυπωσιακό σκηνικό καταγράφηκε στο γήπεδο της Περιστέρας , όπου έφτασαν οκτώ ελικόπτερα με Αμερικανούς τουρίστες, οι οποίοι επέλεξαν την περιοχή ως σημείο προσγείωσης, προκειμένου στη συνέχεια να μεταβούν στα Μετέωρα για μια ολιγόωρη επίσκεψη.

Η εικόνα των ελικοπτέρων παραταγμένων στο γήπεδο μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε, καθώς δεν είναι και καθημερινό φαινόμενο να βλέπει κανείς έναν μικρό… εναέριο στόλο να προσγειώνεται στη Περιστέρα όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το IDEES trikalaidees.gr

Οι επισκέπτες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει να παραμείνουν για λίγες ώρες στην περιοχή, να γνωρίσουν από κοντά το μοναδικό τοπίο των Μετεώρων και στη συνέχεια να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού δείχνει πως τα Μετέωρα προσελκύουν πλέον επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου και μάλιστα όχι μόνο με τα κλασικά τουριστικά λεωφορεία. Υπάρχουν και εκείνοι που… έρχονται με ελικόπτερο, βλέπουν τα Μετέωρα και φεύγουν πριν προλάβει να κρυώσει ο καφές!

Και φυσικά, η εικόνα των οκτώ ελικοπτέρων στη Περιστέρα δημιουργεί εύλογα το ερώτημα: μήπως τα Μετέωρα μπαίνουν πλέον για τα καλά στον χάρτη του λεγόμενου high end τουρισμού;