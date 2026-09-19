Ηράκλειο: Νεκρός 78χρονος κολυμβητής στην παραλία Μαδέ

Νεκρός βρέθηκε ο 78χρονος κολυμβητής, στη θαλάσσια περιοχή Μαδέ Ηρακλείου, που αγνοούνταν από τις πρωινές ώρες, σήμερα.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό, είχε στηθεί, μιας ευρείας κλίμακας επιχείρηση για την έρευνα και διάσωση του άτυχου ηλικιωμένου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).