Ηράκλειο: Νεκρός 78χρονος κολυμβητής στην παραλία Μαδέ
Νεκρός βρέθηκε ο 78χρονος κολυμβητής, στη θαλάσσια περιοχή Μαδέ Ηρακλείου, που αγνοούνταν από τις πρωινές ώρες, σήμερα.
Όπως αναφέρει το Λιμενικό, είχε στηθεί, μιας ευρείας κλίμακας επιχείρηση για την έρευνα και διάσωση του άτυχου ηλικιωμένου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις