Σκάκι με αντίπαλο ρομπότ!
Μικροί και μεγάλοι φίλοι του σκακιού συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία Πτολεμαΐδας κι έπαιξαν με αντίπαλο ένα σκακιστικό ρομπότ.
Η διαφορετική αυτή δράση διήρκησε 4 ώρες και έδωσε την ευκαιρία σε όλους να γνωρίσουν το παραδοσιακό παιχνίδι στρατηγικής.
Τη διοργάνωση ανέλαβαν οι σκακιστικοί σύλλογοι Πτολεμαΐδας με την υποστήριξη του Δήμου Εορδαίας.
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