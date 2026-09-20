Σκάκι με αντίπαλο ρομπότ!

Μικροί και μεγάλοι φίλοι του σκακιού συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία Πτολεμαΐδας κι έπαιξαν με αντίπαλο ένα σκακιστικό ρομπότ.

Η διαφορετική αυτή δράση διήρκησε 4 ώρες και έδωσε την ευκαιρία σε όλους να γνωρίσουν το παραδοσιακό παιχνίδι στρατηγικής.

Τη διοργάνωση ανέλαβαν οι σκακιστικοί σύλλογοι Πτολεμαΐδας με την υποστήριξη του Δήμου Εορδαίας.