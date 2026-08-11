Marfin: Απολογείται σήμερα η 46χρονη

Με κατηγορηματικό τρόπο, αρνείται την κατηγορία που της αποδίδεται για το ρόλο της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στην τράπεζα MAERFIN τον Μάιο του 2010, απολογείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για τους τρεις θανάτους στο φλεγόμενο κτίριο της Σταδίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το κατηγορητήριο, στη 46χρονη, αποδίδεται υποστηρικτικός ρόλος, στην ομάδα που έβαλε φωτιά στο κτίριο, και είχα σαν αποτέλεσμα, να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μια έγκυος γυναίκα.

Η 46χρονη κατοικεί μόνιμα στη Βρετανία, εκδόθηκε στην Ελλάδα πριν μερικές ημέρες, και σήμερα, αφού έλαβε προθεσμία, παρουσιάζεται στη Δικαιοσύνη.

Ο δικηγόρος της 46χρονης, Κώστας Παπαδάκης, ανέφερε σε δήλωσή του, την περασμένη Παρασκευή, ότι «Δεν διαπιστώνεται ταυτοποίηση της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εικονίζεται στις φωτογραφίες της Marfin, αλλά ούτε καν ικανοποιητική προσομοίωση».

Σύμφωνα πάντα με το δικηγόρο της, η ίδια παραδέχεται ότι βρισκόταν στο συλλαλητήριο το Μάιο του 2010, ωστόσο, αρνείται ότι είχε σχέση με τον εμπρησμό της τράπεζας, και δηλώνει την αθωότητα της.