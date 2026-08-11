Στο τραπέζι νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά

Σχέδιο για την επαναφορά του Market Pass σε πιο στοχευμένη μορφή φαίνεται να εξετάζει η κυβέρνηση, με στόχο τη στήριξη περίπου 200.000 ευάλωτων νοικοκυριών που εξακολουθούν να δοκιμάζονται από την ακρίβεια στα τρόφιμα και τη μείωση του πραγματικού εισοδήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται σενάρια για ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης, το οποίο θα απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, ούτε έχουν ανακοινωθεί επίσημα οι δικαιούχοι, τα ποσά ή ο χρόνος έναρξης του μέτρου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το νέο Market Pass, εφόσον προχωρήσει, θα διαφέρει από το προηγούμενο, καθώς θα είναι περισσότερο στοχευμένο και δεν θα αφορά το σύνολο των νοικοκυριών που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα του 2023. Στο επίκεντρο εκτιμάται ότι θα βρεθούν οι πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα, δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων και οικογένειες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη οικονομική πίεση.

Η συζήτηση για νέα μέτρα ενισχύεται από τα στοιχεία που δείχνουν ότι το πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών συνεχίζει να δέχεται πιέσεις, ενώ οι τιμές σε βασικά είδη διατροφής παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες εβδομάδες, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Μέχρι τότε, τα σενάρια για νέο Market Pass παραμένουν σε επίπεδο σχεδιασμού και πληροφοριών, χωρίς να υπάρχει επίσημη κυβερνητική επιβεβαίωση.