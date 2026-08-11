Ηράκλειο: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε γραφείο γιατρών στο Βενιζέλειο
Κατέρρευσε μέρος οροφή των γραφείων των γιατρών επιμελητών της χειρουργικής κλινικής, στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
«Το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν κάποιος εργαζόμενος στο συγκεκριμένο σημείο δεν αποτελεί ένδειξη ασφάλειας. Αποτελεί καθαρή τύχη», αναφέρει ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων του νοσοκομείου.
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