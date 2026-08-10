«Έφυγε» ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για το θάνατο του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ένας από τους χαρακτηριστικούς ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η πορεία του δεν περιορίστηκε στην υποκριτική. Υπήρξε σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Άφησε το δικό του αποτύπωμα σε κινηματογράφο, θέατρο και τηλεόραση.

Ο Καλογερόπουλος γεννήθηκε το 1952 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη στην Αθήνα και ξεκίνησε νωρίς να γράφει και να παίζει θέατρο.

Στην τηλεόραση εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1975, στη μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Ακολούθησαν συμμετοχές σε γνωστές σειρές της εποχής.

Οι ρόλοι που τον σημάδεψαν

Ο κινηματογράφος ήταν εκεί όπου έγινε ευρύτερα γνωστός. Το 1981 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» και κέρδισε ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Δύο χρόνια αργότερα ξεχώρισε στο «Ρεμπέτικο», ενώ το 1984 ήρθε ένας από τους πιο γνωστούς ρόλους του, στη «Λούφα και παραλλαγή» του Νίκου Περάκη.

Για την ερμηνεία του στην ταινία κέρδισε το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Συνέχισε με σημαντικές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές δουλειές. Ανάμεσά τους οι ταινίες «Θηλυκή εταιρεία» και «Ένας κι ένας», για την οποία τιμήθηκε ξανά με το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στη Θεσσαλονίκη.

Δεν έμεινε μόνο στην υποκριτική

Ο Νίκος Καλογερόπουλος ασχολήθηκε παράλληλα με τη συγγραφή, την ποίηση και τη μουσική.

Έγραψε θεατρικά έργα, εξέδωσε ποιητικές συλλογές και στα μέσα της δεκαετίας του 1990 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, «Τα δέοντα», με δική του μουσική και στίχους.

Το 2011 πέρασε πίσω από την κάμερα. Σκηνοθέτησε την ταινία «Οι ιππείς της Πύλου», για την οποία έγραψε το σενάριο και τη μουσική, ενώ συμμετείχε και ως ηθοποιός.

Ο ίδιος είχε μια έντονα προσωπική σχέση με την τέχνη και δεν έκρυψε ποτέ τις πολιτικές και κοινωνικές του απόψεις.

Μας ενημερώνει η Ελισάβετ Οικονόμου.