Νέος Κανονισμός Σχέσεων Παρόχων Καταλυμάτων-Πελατών

Η κράτηση ενός ξενοδοχείου δεν σημαίνει ότι ο ταξιδιώτης χάνει αυτομάτως τα χρήματά του αν αλλάξουν τα σχέδιά του. Αντίθετα, ο νέος Κανονισμός Σχέσεων Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Πελατών καθορίζει με σαφήνεια τα δικαιώματα των καταναλωτών και τις υποχρεώσεις των ξενοδοχείων, περιορίζοντας -όπως τονίζει η ΕΚΠΟΙΖΩ- τις αυθαίρετες χρεώσεις και τις παρερμηνείες.

Κατά την επιβεβαίωση μιας κράτησης, το ξενοδοχείο μπορεί να ζητήσει προκαταβολή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το κόστος μίας διανυκτέρευσης. Εάν ο πελάτης ακυρώσει την κράτησή του τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη, δικαιούται την πλήρη επιστροφή της προκαταβολής και δεν επιβαρύνεται με αποζημίωση. Αν όμως η ακύρωση γίνει αργότερα, το κατάλυμα μπορεί να αξιώσει αποζημίωση, η οποία, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στους όρους της κράτησης, μπορεί να φθάσει έως και το 50% της συνολικής αξίας της διαμονής.

Εξαίρεση αποτελούν οι κρατήσεις με ειδική εκπτωτική τιμή και όρο «μη επιστρέψιμης κράτησης» (non-refundable). Εφόσον ο πελάτης έχει αποδεχθεί εγγράφως τον συγκεκριμένο όρο, το ξενοδοχείο δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα σε περίπτωση ακύρωσης.

Παράλληλα, ο κανονισμός προστατεύει τους ταξιδιώτες και από τις περιπτώσεις overbooking. Αν το κατάλυμα αδυνατεί να διαθέσει το δωμάτιο που έχει επιβεβαιώσει, οφείλει να εξασφαλίσει στον πελάτη διαμονή σε άλλο ξενοδοχείο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, καλύπτοντας τα σχετικά έξοδα και κάθε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Οι ενώσεις καταναλωτών συνιστούν στους ταξιδιώτες να ζητούν πάντοτε γραπτή επιβεβαίωση της κράτησης και να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους ακύρωσης πριν καταβάλουν οποιαδήποτε προκαταβολή. Μια σύντομη ανάγνωση των όρων μπορεί να αποτρέψει απώλεια χρημάτων και πολύωρες διαφωνίες με το κατάλυμα.