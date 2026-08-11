Φωτιά στη Μαραθιά Ζακύνθου – Ήχησε το 112

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά στην Ζάκυνθο. Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων προειδοποιώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τον περιορισμό της φωτιάς. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.