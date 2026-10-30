Ηράκλειο: Συνελήφθη 26χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 26χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε η αστυνομία στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 688,1 γραμμάρια κάνναβης και 710 ευρώ.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση της κατοχής, της εμπορίας και της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Για την υπόθεση αξιοποιήθηκαν πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ακολούθησε ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Κατά τη διάρκειά της, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου και τον ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του, όπου βρήκαν τις ναρκωτικές ουσίες και τα χρήματα.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.