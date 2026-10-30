Έπαιρναν λεφτά για να παρκάρουν οχήματα σε δημόσιους χώρους

Πέντε άτομα συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης στη Γλυφάδα, καθώς χρησιμοποιούσαν δημόσιους χώρους για να παρκάρουν τα αυτοκίνητα πελατών καταστημάτων έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Πρόκειται για τρεις παρκαδόρους και δύο προσωρινά υπεύθυνους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι κατηγορούνται για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις παρκαδόροι, ηλικίας 22, 39 και 45 ετών, παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που επισκέπτονταν τα καταστήματα της περιοχής. Στη συνέχεια, τα στάθμευαν σε δημόσιους χώρους, όπως δρόμους και πεζοδρόμια, χρησιμοποιώντας χώρους που δεν προορίζονταν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η διαδικασία συνεχιζόταν μέχρι την αποχώρηση των πελατών από τα καταστήματα. Τότε, οι τελευταίοι πλήρωναν τους παρκαδόρους για την υπηρεσία και παραλάμβαναν τα κλειδιά των αυτοκινήτων τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι συναλλαγές γίνονταν χωρίς να εκδίδεται απόδειξη για τα χρήματα που εισέπρατταν οι παρκαδόροι.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.