Λαύριο- Επίθεση με μαχαίρι: Προφυλακιστέος ο 32χρονος

Στις φυλακές θα οδηγηθεί ο 32χρονος Ρουμάνος, που κατηγορείται, ότι επιτέθηκε με μαχαίρι κατά της πρώην συντρόφου του και του νυν συντρόφου της, στις 2 Οκτωβρίου 2026 στο Λαύριο.

Ο 32χρονος, παρουσιάστηκε σήμερα στον Ανακριτή, και απολογήθηκε για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αλλά και για τέσσερα πλημμελήματα.

Φέρεται ωστόσο να υποστήριξε, ότι πάσχει από κατάθλιψη, ότι δεν πήγε στο σπίτι για να επιτεθεί, και ότι πριν από το συμβάν, είχε κάνει κατανάλωση αλκοόλ και χαπιών.

Ωστόσο, παρά τους ισχυρισμούς του, δεν έγιναν πειστικοί από Ανακριτή και Εισαγγελέα, οι οποίοι διέταξαν την προφυλάκισή του.