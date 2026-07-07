Βίντεο: “Αλμυρή” ταρίφα από οδηγούς ταξί

Συνελήφθησαν χθες (6/7/2026) τις πρωινές ώρες, από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), τέσσερις οδηγοί ταξί, ηλικίας 32, 37, 57 και 60 ετών.

Πιο αναλυτικά, τρεις από τους κατηγορούμενους οδηγούς, εισέπραξαν το ποσό των διακοσίων ευρώ, για το δρομολόγιο από το λιμάνι του Λαυρίου, προς τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, μετ΄ επιστροφής, αντί των 150 ευρώ, που είναι το νόμιμο κόμιστρο.

Άλλος οδηγός ταξί, για την διαδρομή από το κέντρο του Λαυρίου, προς το λιμάνι του Λαυρίου (απόσταση 1,5 χιλιομέτρου), εισέπραξε το ποσό των 12 ευρώ, με το νόμιμο κόμιστρο, να είναι στα τέσσερα ευρώ.

Στους κατηγορούμενους οδηγούς, σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη μεγαλύτερου κομίστρου από το επιτρεπόμενο, και τους βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα.