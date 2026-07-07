Ερέτρια: Σύλληψη 2 ανηλίκων για πρόκληση φωτιάς από κροτίδες– Χειροπέδες και στους γονείς τους

Οι δύο ανήλικοι, ηλικίας 12 και 13 ετών, κατηγορούνται ότι προκάλεσαν πυρκαγιά σε πρανές οδού από τη χρήση κροτίδων, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (6/7), στις 19:56, στη Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας Ευβοίας, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκίδας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε από την ρίψη κροτίδων που πραγματοποίησαν οι δύο ανήλικοι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους, ηλικίας 35 και 42 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.