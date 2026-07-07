Χαλκίδα: Έκλεβαν υλικά από οικοδομή.

Δυο άνδρες, (ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός) συνελήφθησαν χτες το πρωί στη περιοχή της Χαλκίδας καθώς φέρονται να έκλεβαν υλικά από νεοανεγειρόμενη οικοδομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, οι δύο άνδρες μπήκαν στην οικοδομή χτες το πρωί και έκλεψαν οικοδομικά υλικά. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ κατά την έρευνα προέκυψε πως ο αλλοδαπός άνδρας είχε καταφέρει ξανά να κλέψει οικοδομικά εργαλεία και υλικά στις 23 και 25 Ιουνίου. Ακόμη βρέθηκε και του κατασχέθηκε ένας σουγιάς.

Η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας και οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.