(Βίντεο) Απρόσμενος επισκέπτης στους Λειψούς

Στιγμές έκπληξης και ανησυχίας έζησαν λουόμενοι στην παραλία Κατσαδιά των Λειψών, όταν ένα καρχαριοειδές εμφανίστηκε σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή, φτάνοντας σχεδόν μέχρι την άμμο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τους λουόμενους να παρακολουθούν το θαλάσσιο ζώο να κινείται στα ρηχά. Αρχικά, αρκετοί πίστεψαν πως επρόκειτο για καρχαρία, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στην παραλία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που βασίζονται στο διαθέσιμο οπτικό υλικό, το ζώο ενδέχεται να ανήκει στο γένος Mustelus της οικογένειας Triakidae, δηλαδή να πρόκειται για γαλέο, ένα είδος που απαντάται και στις ελληνικές θάλασσες και θεωρείται γενικά ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ταυτοποίηση δεν μπορεί να γίνει με βεβαιότητα μόνο από το βίντεο και απαιτείται πιο αναλυτική εξέταση για να επιβεβαιωθεί το είδος.

Οι γαλέοι ανήκουν στα χονδριχθύα, καθώς ο σκελετός τους αποτελείται από χόνδρο και όχι από οστά. Παρότι η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες δεν είναι ασυνήθιστη, σπάνια πλησιάζουν τόσο κοντά στην ακτογραμμή, γεγονός που εξηγεί την έκπληξη των λουομένων.

Το βίντεο από την παραλία των Λειψών έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την απρόσμενη συνάντηση με τον θαλάσσιο «επισκέπτη».